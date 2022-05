Napoli, blitz della Finanza: sequestrati 18 milioni alla commercialista Clementina Chieffo

E’ accusata di peculato. Vicina al Partito Democratico ha ricoperto in passato molti incarichi in aziende partecipate comunali e regionali

Beni per oltre 18 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli a una amministratrice giudiziaria indagata per peculato. Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Napoli su richiesta della Procura è stato eseguito nei confronti di Clementina Chieffo, nota commercialista napoletana.

In particolare, la professionista, incaricata di amministrare un complesso di società operanti principalmente nel settore dei giochi e delle scommesse, dichiarate fallite, si sarebbe impossessato di parte dei patrimoni aziendali, utilizzati per eseguire pagamenti ad ausiliari senza la preventiva autorizzazione del Giudice. Inoltre non avrebbe corrisposto ai concessionari del gioco il denaro dovuto a titolo di Prelievo Erariale Unico per il successivo versamento allo Stato.

Clementina Chieffo, molto vicina politicamente al Partito Democratico ha ricoperto incarichi dirigenziali e di consigliere di amministrazione in molte aziende partecipate di proprietà regionale e comunali, tra cui Gepi, Gori, Stoà, Fondazione Idis-Città della Scienza, Soresa, Teatro Stabile-Teatro Mercadante, Ctp. Asub.

Assistita dagli avvocati Claudio Botti e Vittorio Sanguigno, la dottoressa Chieffo commenta: “Confido pienamente nella giustizia. Nel mio lavoro ho agito sempre con senso del dovere e nel rispetto delle regole e così è accaduto anche in questa vicenda, peraltro in un contesto difficile. Sono certa di riuscire a dimostrare, anche documentalmente, l’infondatezza delle contestazioni mosse nei miei confronti”.