Il Napoli perde anche a Empoli, Champions ormai è un sogno. Calzona:”chiedo scusa ai tifosi”

Allo Stadio Castellani bastano quattro minuti ai toscani per passare in vantaggio. Finisce 1-0

Stagione disastrosa per il Napoli. Battuto anche a Empoli. Allo Stadio Castellani finisce 1-0. Bastano quattro minuti ai toscani per passare in vantaggio: cross dal fondo di Gyasi a scavalcare tutta la difesa partenopea, Cerri sbuca alle spalle di Di Lorenzo e di testa segna il suo primo gol in questo campionato. Un posto in Champions ormai è un sogno per gli azzurri. Di questo passo lo sarà anche l’Europa o la Conference League.

Il tecnico degli azzurri, Francesco Calzona chiede scusa ai tifosi. “La responsabilità è mia.

Ci siamo consegnati nelle mani dell’Empoli che sapevano esse assatanato”. “È la testa che non funziona – aggiunge – I test che facciamo settimanalmente parlano di una squadra che sta bene. Questa squadra si porta dietro scorie di un’annata balorda. Io sto provando anche con mezzi duri a scuoterla. Pensavo di poter fare di più. Adesso dobbiamo lavorare. Starò addosso ai giocatori. Siamo in debito con una città intera. E con la società perché il club ci paga. Bisogna essere uomini e professionisti. E non possiamo terminare il campionato così“.



Per Calzona “non ha funzionato l’approccio alla partita che è stato feroce da parte dell’Empoli, noi siamo entrati molli in campo, non abbiamo affondato, siamo stati timidi, è inconcepibile”. “La colpa è mia. Le vicissitudini del Napoli di quest’anno sono note, non pensavo di trovare una situazione così, giocando ogni tre giorni qualche magagna l’abbiamo nascosta, però questa squadra deve fare di più”.



Calzona si rivolge anche ai tifosi: “Chiedo scusa ai tifosi del Napoli, a quelli che ci seguono in trasferta e fanno sacrifici per sostenerci, domenica avevamo 51mila tifosi allo stadio, la contestazione ci sta tutta e la dobbiamo accettare. I tifosi del Napoli fanno contestazioni equilibrate e posso solo ringraziarli e chiedere scusa per questo finale di stagione non bello”