Napoli calcio, tutti negativi al tampone

Caso Genoa: domani pomeriggio i prossimi test nel club azzurro

Caso Genoa, nel Napoli tutti negativi al tampone. “Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra del Napoli – riferisce il club azzurro sui profili social-. I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Training Center”. Dopo la scoperta di 14 positivi Covid nel Genoa (di cui 10 giocatori) – avversario domenica scorsa del Napoli – la società di De Laurentiis aveva eseguito ieri mattina una prima tornata di test. Da quanto si apprende, i calciatori del Napoli hanno ricevuto la notizia in campo, durante l’allenamento, e l’hanno accolta con gioia. Intanto, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’avvocato di Aurelio De Laurentiis, Fabio Fulgeri, dichiara: “Margini per un’azione nei confronti del Genoa? Sotto il profilo penale, non credo. Come per ogni reato va dimostrato il dolo o la colpa grave, a me risulta che fossero negativi al tampone”. Su una possibile soglia limite, per il rinvio delle partite, il legale aggiunge: “Sarà la Figc a dover dare ulteriori linee guida. Il Napoli può chiedere lumi in ordine alla vicenda, quindi dimostrare ufficialmente le precauzioni adottate”. In ballo, c’è la disputa del match di campionato con la Juventus, domenica sera a Torino.