Scissioni nel M5s? Micillo: “Non partecipo e non ne vedo”

Il deputato pentastellato risponde ai rumors sull’ala del movimento che preparerebbe l’unione con il Pd

Un’ala del M5s preparerebbe una scissione, per unirsi al Pd? Tirato in ballo dall’articolo de ildesk.it, il deputato Salvatore Micillo replica: “Non partecipo a nessuna scissione, e non conosco scissioni in atto”. Così l’ex sottosegretario all’ambiente, storico militante della Terra dei fuochi, risponde ai rumors, sulle inquietudini nel Movimento 5 stelle. Voci che indicano nell’appartamento romano del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il punto di riferimento delle riunioni ristrette dei componenti di una sorta di partito trasversale, che avrebbe l’obiettivo di concretizzare nuovi equilibri politici a Napoli, in provincia e nella Regione.

(Foto Salvatore Micillo/Fb)