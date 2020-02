Nave Gregoretti, via libera al processo per Salvini

Il Senato respinge l’ordine del giorno di FdI e Fi, contrario all’autorizzazione a procedere. Il capo leghista imputato per sequestro di 131 migranti

Processate Salvini per il caso della nave Gregoretti. Il Senato ha dato il via libera all’autorizzazione a procedere contro l’ex ministro dell’Interno. Le Lega, su indicazione del suo leader, è uscita dall’Aula e non ha votato. A favore del processo Pd, M5s, Leu e Iv. Contrari Forza Italia e Fdi. L’Aula ha votato l’ordine del giorno presentato da Fdi-Fi che chiedeva di negare l’autorizzazione a procedere: 76 voti favorevoli, 152 contrari e nessun astenuto. I banchi del governo sono rimasti vuoti per “il rispetto che si deve al Senato per un atto di competenza esclusiva del Parlamento”. Il tribunale dei ministri di Catania contesta a Salvini il sequestro di persona per i 131 migranti che rimasero bloccati quattro giorni sulla nave della Marina militare, prima di sbarcare ad Augusta il 31 luglio scorso.