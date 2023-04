Salerno, Cantina Verace: “A tutto jazz”

Il musicista salernitano Stefano Giuliano in un un affascinante viaggio nel mondo della musica e non solo

Ultimo appuntamento di aprile per Cantina&Cultura, il format voluto da Cantina Verace sita a Salerno in via Antonio Maria De Luca 4, per unire cultura ed eccellenze enogastronomiche del territorio.

Cantina Verace, come suggerisce il nome stesso, nasce dall’unione di due differenti mondi: quello elegante e raffinato dei vini – con una cantina che offre una selezione di oltre 150 etichette – e quello genuino e verace della cucina popolare salernitana, curata e rivisitata dallo chef Roberto Accarino proveniente dall’Accademia Niko Romito.

Mercoledì 26 aprile, alle ore 19:00 spazio a un affascinante viaggio nel mondo della musica e non solo con Stefano Giuliano, protagonista del format A tutto jazz con la giornalista Concita De Luca.

Una serata speciale, nel corso della quale l’artista, direttore della Salerno Jazz Orchestra e del premio Salerno Jazz, sarà chiamato a raccontarsi attraverso tre oggetti misteriosi.

Stefano Giuliano

Sassofonista, compositore, arrangiatore.

Dal 1997 è Direttore Artistico del Festival Baronissi Jazz; dal 2007 è Presidente dell’Associazione Salerno Jazz Orchestra.

E’ docente dal 2016 presso il Liceo Musicale De Filippis Galdi a Cava de Tirreni.

Dal 2021 è Consigliere d’indirizzo presso Ravello Festival e Direttore artistico del Festival Jazz In Luce.

Il 15 marzo scorso è stato nominato Direttore Artistico del Premio Salerno Jazz.

Di seguito alcuni artisti con cui suona o ha collaborato: Tom Harrell, Peter Erskine, Randy Brecker, New York Voices, Diane Schuur, Roberta Gambarini, Bob Mintzer, Dee Dee Bridgewater.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria telefonando allo 089 96 51 61.