Giudice sportivo, Juve-Napoli è sub iudice

Mastrandrea dispone un supplemento di indagine e rinvia la decisione sul match saltato per la mancata presentazione degli azzurri. Positivo il presidente della Lega di A, Paolo Dal Pino

Nel giorno in cui calcio italiano scopre la positività del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, – sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione – la giustizia sportiva non prende decisioni su Juventus-Napoli. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea (nella foto) ha rinviato la decisione sulla partita saltata domenica sera, per la mancata presentazione del Napoli, la cui rosa è posta in isolamento dalle Asl. Il giudice ha dichiarato la gara “sub iudice” in attesa di un supplemento di indagine.