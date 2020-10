“Rrahmani e un preparatore positivi al Covid”. Ma il Napoli smentisce i siti

Un tweet del club comunica che tutti i tamponi del gruppo sono negativi. Poco prima varie testate, tra cui Il Mattino, avevano annunciato il contagio del difensore kosovaro e di un tecnico

Il Napoli annuncia la negatività di tutti i tamponi effettuati ieri. Ma intorno all’ultimo giro di test aleggia una fake news sul difensore Amir Rrahmani e un non meglio identificato preparatore dello staff tecnico. La ricostruzione: intorno alle 15 un tweet del club comunica: “Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19”. Poco dopo, sui risultati mancanti, alcune testate online sparano la notizia: “Rrahmani e un membro dello staff positivi”. A sostenerlo, tra gli altri, sono ilmattino.it, fanpage.it, ilnapolista.it. A smentire tutto, circa un’ora dopo, arriva il secondo tweet del Napoli: “Gli ultimi due tamponi in lavorazione sono risultati negativi al Covid-19”. E il nuovo contagio tra gli azzurri sparisce frettolosamente dai siti.