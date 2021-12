Boscoreale: cade con la bici per colpa di una buca stradale, batte la testa e muore

Tratto di strada posto sotto sequestro

Un 71enne, Luigi Guerrasio è ¨ morto dopo essere caduto mentre andava in bicicletta dopo essere incappato in una buca stradale. E’ accaduto questa mattina in Via Marra, nel comune di Boscoreale in provincia di Napoli. Il ciclista ha battuto la testa ed è stato soccorso da personale del 118. Purtroppo quando è arrivato all’ospedale di Sarno, Luigi era già morto. Il tratto di strada interessato e la bici sono stati posti sotto sequestro. La salma sarà sottoposta ad autopsia