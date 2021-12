Napoli, eletti i presidenti di 5 commissioni consiliari

Le commissioni interessate dalle votazioni: Sport e Pari Opportunità, Istruzione e Famiglia, Bilancio, Cultura, Turismo e Attività Produttive, Politiche giovanili e Lavoro.

Alla presenza della presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato e dei vice presidenti Flavia Sorrentino e Salvatore Guangi, si è svolta oggi la prima giornata di elezione dei nuovi presidenti delle dieci commissioni consiliari.

Queste le commissioni interessate dalle votazioni: Sport e Pari Opportunità, Istruzione e Famiglia, Bilancio, Cultura, Turismo e Attività Produttive, Politiche giovanili e Lavoro.



All’esito delle votazioni, sono risultati eletti:

Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco), per la commissione Sport e Pari Opportunità, con 10 voti favorevoli e 3 astenuti (Bassolino, Brescia e D’Angelo Bianca Maria);

Aniello Esposito (Partito Democratico) per la commissione Istruzione e Famiglia, con 9 voti favorevoli e 4 astenuti (Lange, Borrelli, Brescia, D’Angelo Bianca Maria);

Walter Savarese (Manfredi Sindaco) per la commissione Bilancio, con 9 voti favorevoli e 4 astenuti (Maresca, Guangi, Longobardi, Cecere);

Luigi Carbone (Napoli Solidale – Europa Verde) per la commissione Cultura e Turismo, con 8 voti favorevoli e 5 astenuti (Bassolino, Savastano, Clemente, Lange, D’Angelo Bianca Maria);

Luigi Musto (Manfredi Sindaco) per la commissione Politiche Giovanili e Lavoro, con 13 voti favorevoli e 1 astenuto (Clemente).





La composizione delle commissioni consiliari è consultabile sul sito del Comune di Napoli al seguente link: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30640