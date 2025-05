“Rosa e Lacrime”: Gigi D’Alessio tra malinconia e ritmo nel nuovo singolo in uscita il 9 maggio

Alla produzione, un team di fiducia: Adriano Pennino, che ha anche diretto gli archi registrati a Londra, Kekko D’Alessio e Max D’Ambra.

Il 2025 di Gigi D’Alessio si tinge di Rosa e Lacrime. È questo il titolo del nuovo singolo, in uscita il 9 maggio per GGD Edizioni Srl/Sony Music, che segna un altro tassello nella lunga carriera dell’artista napoletano. Un brano destinato a farsi spazio tra i tormentoni estivi, grazie a un equilibrio raffinato tra ritmo e malinconia, proprio come una rosa che unisce la delicatezza dei petali alla forza delle spine.

Nel cuore della canzone, ancora una volta, l’amore: una relazione che sembra giunta al capolinea ma nella quale l’autore sceglie di credere ancora. Una storia di orgoglio e speranza, dove le ferite non cancellano i sentimenti. Rosa e Lacrime porta la firma musicale e testuale di Gigi D’Alessio, affiancato nella scrittura da Vincenzo D’Agostino. Alla produzione, un team di fiducia: Adriano Pennino, che ha anche diretto gli archi registrati a Londra, Kekko D’Alessio e Max D’Ambra.

Il singolo arriva in un momento di grande fermento per D’Alessio, pronto a vivere un’estate da protagonista con il tour-evento Gigi Stadi 2025. Si parte il 29 maggio dall’Arena del Mare 42°15° di Termoli, poi il ritorno trionfale – dopo ben nove anni – allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 2 e 3 giugno. Seguiranno le tappe del 20 e 21 giugno allo stadio Renzo Barbera di Palermo, con l’evento solidale Sicily for life – Gigi & friends, e quella del 23 giugno allo Stadio San Nicola di Bari, che segna il ritorno in Puglia esattamente vent’anni dopo l’ultima volta. Il 25 giugno, per la prima volta nella sua carriera, Gigi salirà sul palco del Circo Massimo di Roma, coronando un sogno sotto il cielo della Capitale.

E poi, come ormai da tradizione, settembre vedrà D’Alessio tornare nella sua Napoli, con tre nuove serate il 19, 20 e 21 in Piazza del Plebiscito, luogo simbolico dove è stato applaudito da oltre 250.000 spettatori in 15 date tutte sold out negli ultimi tre anni.

Con Rosa e Lacrime, Gigi D’Alessio conferma il suo talento nel raccontare l’amore con autenticità, mentre prepara una stagione che si preannuncia storica, tra musica, emozioni e una lunga scia di applausi.

Alma