Baronissi, chiude la rassegna “Nuovi Scenari”

A Sala Le Muse gran finale con “Stracci di emozioni”

L’appuntamento

C’è un gran finale a Sala Le Muse in via Sant’Andrea 67 a Baronissi per la rassegna Nuovi Scenari che porta in calce la firma di Antonello De Rosa alla regia.

In scena per “Stracci di Emozioni” lo stesso De Rosa con Serena Stella e Raffaele Milite; i momenti dedicati alla danza avranno come protagonisti Davide Raimondo e Annarita Villacaro e poi ci sarà la partecipazione straordinaria in note di Manù Squillante, Cristian Rago e Claudio Turner.

Il debutto sabato 6 maggio 2023, alle ore 21:00. Si replica domenica 7 maggio, alle ore 18:30.

Annarita Villacaro

Lo spettacolo

Il senso dello spettacolo è racchiuso nel titolo, Stracci di Emozioni.

A tal proposito, nelle note di regia Antonello De Rosa spiega:

“Vuole essere un percorso nelle nostre emozioni, nelle emozioni che ci hanno dato le canzoni e che associamo sempre alle esperienze della nostra vita. Le canzoni spesso hanno accompagnato e accompagnano i momenti di amore, di gioia o di tristezza. E questo lavoro vuole toccare tutte le corde per indagare l’umano e lasciare che siano i sentimenti a venire fuori”.

L’idea

L’idea è, dunque, quello di un viaggio nel cantautorato italiano con un dedica particolare a quello napoletano.

Protagonista in scena sarà non solo la parola della canzone – con brani come E se domani, un classico della storia di Sanremo portato al successo anche grazie alla reinterpretazione di Mina, Resta Cu’ Mme e Canzone di Lucio Dalla, giusto per citarne alcune – ma ovviamente anche quella legata al mondo del teatro con un omaggio ad autori come Eduardo, Lanzetta e De Giovanni.

Info e prenotazioni 089 259 67 51 – 327 369 02 98