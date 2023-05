Nocera Superiore, il dovere di non dimenticare

5 maggio ’98 – 5 maggio ’23: commemorazione nella chiesa Maria SS. di Costantinopoli per ricordare le vittime dell’alluvione di Sarno e dei comuni limitrofi

“Abbiamo il dovere di non dimenticare”

Così il Sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, nel ricordare le vittime della tragedia di Sarno a 25 anni dall’alluvione che costò la vita a 160 persone.

Domenica 07 maggio 2023, alle 19:00, il primo cittadino prenderà parte alla cerimonia commemorativa officiata dal parroco della chiesa Maria SS. di Costantinopoli don Raffaele Corrado: un momento di preghiera e di riflessione organizzato dall’Associazione Nova Sociale di Nocera Superiore.

Il pensiero del Sindaco, in tal senso, si affianca alle parole espresse già in altre circostanze dall’attuale Vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, monsignor Giuseppe Giudice.

Giovanni Maria Cuofano

Questo quanto dichiara il Sindaco Cuofano:

“Ricorrenze come questa vanno vissute in raccoglimento gli anniversari che portano il peso delle vittime non sono mai celebrativi, in rispetto di chi ha perso la vita, quanto piuttosto riflessivi per capire se abbiamo appreso la lezione e se i nostri comportamenti sono mutati affinchè tragedie simili non accadano mai più. Abbiamo il dovere di ricordare chi non c’è più attraverso le azioni di ogni giorno: questo è l’esercizio migliore che possiamo praticare per non dimenticare davvero, oltre i momenti commemorativi, e per dare conforto ai familiari delle vittime”.