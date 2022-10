Napoli batte Ajax 4-2, quanta emozione: grazie azzurri!

La squadra di Spalletti vola agli ottavi Champions League e si conferma la più in forma in Italia

Allo stadio Maradona davanti a 52 mila tifosi altra grande prova degli azzurri che battono l’Ajax 4-2 e stacca aritmeticamente il passaggio per gli ottavi della Chiampions League rimanendo in vetta al girone a punteggio pieno

Nel primo tempo Lozano (4′) sblocca la gara con un tocco morbido di testa, poi Raspadori (16′) raddoppia i conti con un bolide all’incrocio. Nella ripresa Klaassen (49′) accorcia le distanze di testa, ma Kvaratskhelia (62′) firma il tris dal dischetto e mette il risultato al sicuro prima del rigore di Bergwijn (83′) e del gol nel finale di Osimhen (90′).

“Questi ragazzi hanno fatto una cosa immensa stasera portando alle stelle l’orgoglio del popolo napoletano. La loro felicità ed entusiasmo ci riempie di soddisfazione” – ha commentato Luciano Spalletti al termine della partita.

“Dalla qualificazione di stasera – le parole di Spalletti – riceviamo anche una spinta per il prosieguo del campionato. Ma lo facciamo per la determinazione dei tifosi di volerci stare in questa competizione e di trasferire ai nostri calciatori la partita giusta per riuscire a fare passare già agli ottavi. I miei l’hanno assorbita tutta”. Spalletti sottolinea anche le difficoltà messe in campo dall’Ajax, più reattivo stasera rispetto al 6-1 subito in casa: “L’Ajax ha mostrato il livello di calcio che gioca ma noi non siamo stati spettatori, volevamo prendere il match, farlo nostro. Per qualche momento non ci siamo riusciti e questo ci spiega anche che aver passato un girone contro squadre di questo livello alla quarta partita è ancora una volta merito dei calciatori”.