Disagi in tutta la Campania per il maltempo

Pioggia torrenziale a Capri. A Napoli cade un albero nel quartiere Pianura

Disagi per il maltempo in Campania. Negozi e abitazioni allagate a Capri, tantissime le chiamate arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco, intervenuti con più squadre. Un fiume d’acqua si è riversato in piazza Umberto I, via Camerelle e nelle strade del comune di Anacapri. Tanti tombini saltati.

Disagi anche nei comuni dell’isola di Ischia, in Irpinia, nel casertano e la zona dei Campi Flegrei.

A Napoli strade allagate e circolazione veicolare in tilt dalle prime ore del mattino, soprattutto nelle arterie del centro cittadino. Nel quartiere Pianura un albero è caduto nell’area limitrofa al Parco Falcone e Borsellino.

L’avviso di allerta meteo di colore giallo, diramato dalla Protezione Civile, durerà fino alla mezzanotte.