Napoli, pubblicato il bando per il corso di operaio edile polivalente

Il Centro Formazione e Sicurezza (CFS) di Napoli, in collaborazione con la Cassa Edile di Napoli e l’Anpal Servizi organizza il corso di formazione professionale di 160 ore, completamente gratuito, per 20 allievi per la figura professionale di Operaio Edile Polivalente.

Possono partecipare alla selezione coloro che alla data di pubblicazione del bando siano residenti nella Regione Campania e inoccupati o disoccupati. Durante il percorso formativo sarà possibile incontrare alcune imprese del settore per colloqui conoscitivi.



Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito www.cfsnapoli.it oppure inviando una mail a [email protected]



Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 21 ottobre 2022 all’indirizzo [email protected] specificando nell’oggetto “Candidatura corso operatore edile”.

La selezione consisterà in un colloquio motivazionale. I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito www.cfsnapoli.it



L’avvio dell’attività formativa è previsto per lunedì 14 novembre 2022.

Al termine del percorso formativo agli allievi che risulteranno idonei agli esami finali verrà rilasciato un attestato di frequenza.