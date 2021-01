Napoli, fattorino rapinato: fermati 6 presunti aggressori. Ritrovato il motorino

I giovani sono tutti di Secondigliano e Miano

Fermati sei presunti aggressori indiziati della rapina e della vergognosa aggressione a Calata Capodichino ai danni di Gianni Lanciano, 52 anni, un fattorino del cibo a domicilio. La polizia ha fermato sei persone, due delle quali minorenni. Quattro presunti rapinatori sono stati individuati stanotte, altri due all’alba di oggi. Tutti i fermati sarebbero residenti a Secondigliano e Miano.

Durante l’ operazione della Polizia, è stato ritrovato anche lo scooter di Gianni Lanciano, il regalo alla figlia per i suoi 18 anni

In favore di Gianni è scattata una straordinaria gara di solidarietà sul web. Attivata una raccolta fondi che ha superato 10mila euro e che ha visto tra i partecipanti anche il difensore della Lazio Fares, che ha donato 2500 euro.

Oggi Gianni ha incontrato i giornalisti davanti alla Questura.

“Ringrazio tutti per la solidarietà che mi è stata espressa: c’è tanta gente di buon cuore. Ma io vorrei solo un lavoro stabile, pagare le tasse come ho sempre fatto e vivere tranquillamente”– ha sottolineato Gianni Lanciano. “Mi sono commosso, io ringrazio tutti coloro che mi sono vicini, non vorrei approfittare della bontà dei cittadini napoletani” – ha aggiunto il lavoratore precario. “Fino al 2015 ho fatto il macellaio all’Auchan – ha concluso – poi ci sono stati degli esuberi e da allora faccio qualcosa per portare avanti la famiglia”.