Elezioni Campania, M5s: “Niente inciuci o compromessi. Lotteremo per difendere nostra dignità”

Domenica prossima all’Hotel Ramada assemblea del Movimento

Sulle prossime elezioni regionali in Campania, infuria la tempesta. Alcuni esponenti del M5S Vincenzo Spadafora, il presidente della Camera Roberto Fico, spingerebbero per un accordo con il Pd con un candidato terzo (senza Vincenzo De Luca) ma la loro partita è difficile. La stragrande maggioranza degli iscritti e degli attivisti sarebbero contrari e favorevoli alla formazione di una grande coalizione di liste civiche guidate dal Movimento e da un candidato presidente pentastellato. E non solo. Il governatore uscente non ha nessuna intenzione di fare un passo di lato. Significative le dichiarazioni di De Luca rispondendo ai giornalisti a Benevento in occasione della visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella: “Tutto pronto per la candidatura alle regionali? Sono prontissimo. Sono pronto da cinque anni per la verità”. Compatti i consiglieri regionali pentastellati nel difendere dignità, senso di appartenenza, pronti ad intraprendere la battaglia politica per impedire la subalternità al partito democratico e la fine del grande sogno del M5s. Eloquente il un post pubblicato su Facebook dal consigliere regionale Luigi Cirillo. “Meglio perdere una battaglia ma con dignità e con la consapevolezza di avere tenuto duro fino alla fine e di aver agito per il bene dei cittadini proponendo una proposta politica credibile, seria con persone oneste intellettualmente e moralmente, che “vincere” attraverso compromessi, inciuci, accordi sopra e sotto banco, spartizioni di poltrone, tutto quanto di più distante dai propri valori, rinnegando inevitabilmente il proprio percorso, rinunciando con un colpo di spugna alla propria credibilità – scrive Cirillo – In Campania possiamo dare una scossa forte al sistema politico regionale restando compatti ma soprattutto essendo credibili e fieri di quel rappresentiamo. Non potrei immaginare di fare una campagna elettorale giustificando delle scelte come “necessarie” quando tali non sono, immagino invece di raccontare un sogno ai cittadini che poi nella loro libertà, sceglieranno di concretizzare o meno – aggiunge Cirillo – Per quanto sia difficile, mai rinunciare alla propria dignità, alla propria moralità, alla propria credibilità. Voglio perdere ma a testa alta e non vincere immergendo la testa nella sabbia. Io voglio dialogare con i cittadini, ogni altra forma di dialogo con il rischio che diventi compromesso, a me non interessa”. Intanto, Domenica prossima all’Hotel Ramada di Napoli è stata convocata un’assemblea degli iscritti al Movimento per discutere e decidere sulle prossime elezioni regionali. Annunciato un confronto franco e aperto.