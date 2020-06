Campania, de Magistris prende le distanze da Ruotolo: “Un errore appoggiare De Luca”

Non è una candidatura che unisce

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris prende le distanze dalla scelta politica del senatore Sandro Ruotolo di sostenere la ricandidatura di Vincenzo De Luca alla presidenza della Regione Campania. Eloquente la posizione assunta dall’ex Pm nel corso di una intervista a Primativvu: “Non posso interpretare il pensiero di Sandro Ruotolo ma se appoggia De Luca è legittimo che lo faccia ma è un errore perché anche lui avrebbe dovuto contribuire a costruire un metodo per trovare tutti insieme una candidatura che unisce e non divide”. “La scelta di Ruotolo – ha ricordato de Magistris – e il metodo per portarlo al Senato è stato voluto fortemente da me. Ci siamo messi intorno al tavolo e si è scelto Ruotolo. Appoggiare De Luca non è quel metodo: c’è un partito, il Pd, che dice: il nostro candidato è De Luca. Una scelta legittima, trovo comprensibile che un presidente uscente si ricandidi. Non muovo una critica, dico che questo non è il metodo Rutolo. E’ un’altra cosa: se Ruotolo intende appoggiare De Luca sta sostenendo De Luca“. Il sindaco non esclude di scendere in campo per Palazzo Santa Lucia e ammette di essersi preso ancora “qualche giorno per riflettere”.La decisione ufficiale, annuncia, “arriverà il 20 giugno, il giorno della fine della primavera e del mio compleanno”.