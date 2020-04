Boscoreale, imprenditore denuncia il pizzo: 4 arresti nel clan Pesacane

L’accusa è di tentata estorsione, preso il capo cosca

Operazione anti racket alle falde del Vesuvio: 4 arresti nel clan Pesacane di Boscoreale. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare, disposta dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Dda. In carcere Giuseppe Pesacane, ritenuto storico capo clan della cosca, Umberto Pesacane, Giuseppe Ranieri e Santolo Martire. Sono accusati di di tentata estorsione continuata ed in concorso, con l’aggravante camorristica. L’inchiesta è scaturita dalla denuncia del titolare di un’impresa edile, con un cantiere a Boscoreale. Lo scorso gennaio l’uomo, destinatario di una richiesta estorsiva, sarebbe stato avvicinato e picchiato da due affiliati del clan, armati di bastone. Quindi costretto a rifugiarsi in un vicino plesso scolastico, dove ha attesto l’arrivo dei Carabinieri. Le indagini documenterebbero un ulteriore tentativo di estorsione, ai danni di altra impresa aggiudicataria di un appalto per la ristrutturazione di un edificio pubblico, sempre nel comune vesuviano.