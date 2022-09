Napoli, ucciso con sette proiettili al Rione Traiano

Le indagini dei carabinieri seguono più piste

Agguato la scorsa notte al Rione Traiano a Napoli. E’ stato trovato morto colpito da sette colpi calibro 7,65 Sergio Carparelli, 53 anni. L’uomo è stato colpito all’ingresso del numero 200 di via Marco Aurelio, dove abitava.

I carabinieri sono arrivati dopo una telefonata giunta al 112. L’area è al centro di scontri di camorra da tempo, in questo caso si indaga pero’ su più contesti, in più direzioni.

Carparelli, disoccupato, aveva precedenti per spaccio e violenza sessuale ma non risultava affiliato a clan di camorra.

Il teatro dell’agguato, via Marco Aurelio, attraversa il Rione Traiano, da anni principale piazza di spaccio in città.

La zona tra Soccavo e Pianura ha visto negli ultimi mesi un’escalation di violenza: tre omicidi in 4 mesi, blitz con decine di arresti, un susseguirsi di stese e intimidazioni che recenti scarcerazioni hanno acuito. Quadro esplosivo e intricato, se questo omicidio rientri in queste dinamiche però non e’ ancora chiaro.