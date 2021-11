Lo riferiscono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco in via Melloni 11, nei pressi di piazza Carlo III a Napoli per una voragine che si è aperta davanti a un edificio condominiale, impedendo l’accesso e l’uscita. Lo riferiscono i vigili del fuoco su Twitter sottolineando l’evacuazione di 40 famiglie attraverso un negozio al piano terra con collegamento all’interno.