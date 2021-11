Campania, De Luca:”Tolleranza zero contro le manifestazioni di protesta”

Dichiarazioni durante la trasmissione Controcorrente in onda su Retequattro

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca continua a cavalcare politicamente l’emergenza sanitaria sollecitando restrizioni, svolte autoritarie e reazionarie. Lo sceriffo vuole la tolleranza zero contro le manifestazioni di protesta. “Dopo dieci manifestazioni non autorizzate, bisogna intervenire” – ha dichiarato De Luca intervenendo nella puntata di Controcorrente in onda stasera su Retequattro.

“Credo che di fronte a una vicenda drammatica come quella del Covid occorra avere un atteggiamento di flessibilità. di pazienza, di prudenza ma non è¨ tollerabile avere una volte, due volte, dieci volte, avere manifestazioni contro legge, gente che rovina l’economia di un territorio. Io credo che in questi casi ci voglia tolleranza zero” – ha concluso De Luca

CiCre