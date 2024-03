Napoli, quartiere di Fuorigrotta: spari in strada tra la folla. Indagano i carabinieri

Analizzate, visionate le immagini delle telecamere pubbliche e private presenti in zona per capire se nella zona abita qualche pregiudicato possibile obiettivo del “messaggio di piombo”

Intervento dei carabinieri della stazione di Bagnoli in via delle Scuole Pie, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, dove alcune persone su una moto avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco poco prima delle 19 di questa sera. La sparatoria è avvenuta in prossimità del mercato di via Arlotta, dove sarebbero attive almeno due piazze di spaccio. Non si esclude, per ora, che possa essersi trattato di una “stesa”. In quel momento in strada c’erano tantissime persone. L’azione delinquenziale ha provocato inevitabilmente panico e paura.

Al momento non risultano feriti. Sono in corso i rilievi da parte dei militari del nucleo investigativo di Napoli, che stanno indagando per chiarire dinamica e matrice dell’episodio.

Analizzate, visionate le immagini delle telecamere pubbliche e private presenti in zona per capire se nella zona abita qualche pregiudicato possibile obiettivo del “messaggio di piombo”.