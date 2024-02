Napoli, i lavoratori delle Terme di Agnano occupano una sala del Consiglio Comunale

Un’azione di lotta dimostrativa per contestare il sindaco Gaetano Manfredi, il governo cittadino che continuano a non presentare un concreto piano di rilancio delle Terme, garantire il pagamento di 17 mesi di stipendi arretrati, la salvaguardia dei livelli occupazionali

Una delegazione dei 18 dipendenti dell’azienda partecipata ‘Terme di Agnano” ha occupato la sala del consiglio comunale di Napoli. I lavoratori sono guidati, rappresentati dal Si Cobas, organizzazione sindacale indipendente di base

Un’azione di lotta dimostrativa per contestare il sindaco Gaetano Manfredi, il governo cittadino che continuano a non presentare un concreto piano di rilancio delle Terme, garantire il pagamento di 17 mesi di stipendi arretrati, la salvaguardia dei livelli occupazionali. Un governo cittadino che continua a mostrarsi indifferente di fronte alla grave situazione in cui versa una sua azienda che rischia di fallire e le Terme svendute a qualche gruppo pseudo-imprenditoriale.

Gli esponenti dell’amministrazione comunale potevano, potrebbero preparare una delibera di giunta per stanziare un contributo straordinario per le Terme di Agnano vincolato, finalizzato al pagamento di tutti(o parte) degli stipendi dei lavoratori. Invece, emerge il Nulla. Silenzio totale. Solo chiacchiere, promesse fumose da parte degli esponenti del governo cittadino.

Fino ad oggi sono rimasti in silenzio anche i consiglieri comunali di tutte le forze politiche. Non risultano iniziative di merito (mozioni, ordini del giorno) per sollecitare l’amministrazione comunale ad assumere iniziative concrete.

