Napoli, polemiche sul bando Asia per lavoro interinale: “Scelte incomprensibili, si usino le graduatorie esistenti”

Scoppia la polemica attorno al nuovo bando pubblicato da Asia Napoli S.p.A. per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo. Il provvedimento, datato 14 agosto 2025, prevede un accordo quadro del valore complessivo di 5.685.000 euro, finalizzato all’impiego di personale interinale per un periodo massimo di 36 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi.

La decisione ha sollevato forti critiche da esponenti politici di maggioranza e opposizione, che contestano la scelta di ricorrere al lavoro a tempo determinato anziché attingere dalle graduatorie già esistenti di candidati idonei, frutto di precedenti selezioni pubbliche.

A prendere posizione è Nino Simeone, presidente della Prima Commissione Infrastrutture e Mobilità del Consiglio Comunale:

«Abbiamo graduatorie valide e aggiornate, risorse preziose per assunzioni dirette. Utilizzarle significherebbe risparmiare, evitare procedure esterne e garantire stabilità occupazionale. Ricorrere al lavoro interinale per oltre 5,6 milioni è incomprensibile e in contrasto con la linea di razionalizzazione della spesa che l’amministrazione dovrebbe perseguire».