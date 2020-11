Coronavirus, arriva il patentino per chi farà il vaccino

Nell’accesso alle dosi saranno privilegiate due categorie: le persone più esposte al rischio Covid e quelle fragili

Coloro che si vaccineranno contro il Coronavirus riceveranno un patentino. La novità è stata annunciata dal commissario all’emergenza Domenico Arcuri. “Stiamo progettando una piattaforma informatica che consentirà di gestire – ha spiegato Arcuri – la verifica della somministrazione per sapere come si chiamano le persone che hanno fatto il vaccino e dove lo hanno fatto». Sarà il ministero della Salute a stabilire i dettagli di questo «certificato di vaccinazione». Nell’accesso alle dosi saranno comunque privilegiate due categorie: le persone più esposte al rischio Covid (dai sanitari alle forze dell’ordine) e quelle fragili (anziani in primis).

Ipotesi obbligo vaccinazione per fasce d’età

Il tema dell’obbligatorietà non è stato ancora affrontato. Ed è certo che il piano sui vaccini andrà anche in Parlamento. Per il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, però “dovrebbe essere inserita un’obbligatorietà per fasce d’età”. Lo schema “dovrebbe ricalcare quello del vaccino antinfluenzale”, con una particolare attenzione alle fasce fragili e ai soggetti anziani, i più esposti ai rischi del coronavirus. Per una “protezione di gregge”, ha detto scegliendo una definizione diversa rispetto a “immunità di gregge”, è necessario che una ampia fascia della popolazione si vaccini.