Covid, ecco il Fondo perduto per aziende dei centri storici: domanda ed elenco dei comuni

Le procedure per beneficiare del sostegno

Il Decreto emanato dal governo lo scorso agosto ha introdotto un contributo a fondo perduto per quelle attività dei centri storici dei grandi centri urbani che godono di turismo, ma che hanno subito il forte calo della presenza dei viaggiatori, soprattutto stranieri, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19. Tali attività possono richiedere il contributo a partire dal 18 novembre fino al prossimo 14 gennaio 2021, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Sarà onere dell’Agenzia attestare e comunicare l’accoglimento o meno dell’istanza e, in caso di esito positivo, il contributo verrà direttamente erogato sul conto corrente del beneficiario.

FONDO PERDUTO: A CHI SPETTA IL CONTRIBUTO

L’erogazione del contributo a fondo perduto spetta a quei soggetti che esercitano attività di vendita di beni o servizi al pubblico, ubicate nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana (indicate nell’elenco riportato qui sotto) che registrano un’alta presenza di turisti stranieri e che, come detto, hanno subito un drastico calo di presenza turistica, nonché di fatturato, dovuto alla pandemia. In modo particolare, affinché si possa richiedere il contributo, è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Ma se l’attività è stata intrapresa dopo tale,data il contributo spetterà a prescindere.

FONDO PERDUTO: GLI IMPORTI PREVISTI

L’importo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020, e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. In particolare sarà pari al:

• 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano 400mila euro;

• 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro;

• 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può superare la soglia dei 150.000 euro.

FONDO PERDUTO: TEMPI E MODALITA’ PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

Gli aventi diritto potranno inoltrare la domanda per ottenere il bonus a partire dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021, inviando la richiesta direttamente sul sito dell’Agenzia dell’entrate mediante il servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

L’invio della domanda potrà anche essere effettuato dagli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale, o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale “Fatture e corrispettivi”.

FONDO PERDUTO: ELENCO COMUNI COINVOLTI

Venezia

Verbania

Firenze

Rimini

Siena

Pisa

Roma

Como

Verona

Milano

Urbino

Bologna

La Spezia

Ravenna

Bolzano

Bergamo

Lucca

Matera

Padova

Agrigento

Siracusa

Ragusa

Napoli

Cagliari

Catania

Genova

Palermo

Torino

Bari