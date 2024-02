Si risveglia il Napoli: gioca come un anno fa e travolge il Sassuolo segnando 6 gol

Tris di Osimhen, doppietta Kvaratskhelia

Il Napoli come un anno fa. Gli azzurri calpestano il Sassuolo realizzando sei gol. Sugli emiliani si è abbattuto l’uragano Osimhen, autore di una tripletta, pronto a sfruttare i regali degli avversari. Tris di Osimhen, doppietta Kvaratskhelia. Pimo successo per Francesco Calzona sulla panchina del Napoli. I Campani raggiungono la Lazio all’ottavo posto a quota 40 punti. Esordio amaro dunque per Bigica sulla panchina neroverde dopo l’esonero di Dionisi: emiliani in zona retrocessione dopo cinque ko consecutivi.

Guarda avanti con ottimismo Calzona dopo un impegno non certo complicato, maturato con la vittoria per 6-1 sul campo di un Sassuolo sempre più in crisi. “Giocando bene – ha detto – è più facile arrivare agli obiettivi. Sono felice per i ragazzi. Ogni allenamento siamo migliorati. Abbiamo dato una buona risposta, bravi a reagire dopo il loro vantaggio. Credo nella nostra possibile rimonta per conquistare la zona Champions. Victor aveva solo bisogno di riprendere i suoi ritmi, stessa cosa Kvara. I nostri tifosi si sono presentati a Reggio come se fossimo primi in classifica”.

Per il tecnico anche un rammarico: “Sono dispiaciuto – ha detto Calzona – per l’attacco mediatico subito da Juan Jesus. Nel gol subito a Cagliari ci sono cinque errori e non è stata colpa sua. Juan Jesus ci tiene al Napoli, è un ragazzo solare“.

Soddisfatto il presidente Aurelio DeLaurentiis. Eloquente il post pubblicato su X (ex Twitter): “complimenti alla squadra per questo bel risveglio!”