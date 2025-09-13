Serie B, Juve Stabia-Reggiana 0-0: protagonista il portiere granata Motta

Prestazione solida della squadra di Dionigi, che strappa un punto prezioso in trasferta.

Finisce senza gol il match del “Romeo Menti” tra Juve Stabia e Reggiana, valido per la terza giornata del campionato di Serie B 2025/26. La squadra ospite, guidata da Davide Dionigi, torna a casa con un punto importante, conquistato grazie alla straordinaria prestazione del portiere Motta, autentico protagonista del pomeriggio.

La gara ha rispettato i pronostici della vigilia: Juve Stabia propositiva e costantemente alla ricerca del vantaggio, Reggiana più attendista e pronta a ripartire. Nel primo tempo i padroni di casa hanno dominato il possesso e prodotto diverse occasioni da gol, rendendosi pericolosi soprattutto sugli esterni. La difesa granata ha sofferto a più riprese, ma Motta ha chiuso la saracinesca con interventi decisivi.

L’unico vero segnale offensivo della Reggiana è arrivato nei minuti finali del primo tempo, con un’iniziativa di Marras che però non ha impensierito il portiere delle vespe.

Nella ripresa, il copione non è cambiato: Juve Stabia aggressiva e spesso vicina al vantaggio, mentre la Reggiana si è limitata a contenere. Anche nella seconda frazione, Motta ha messo in mostra grande sicurezza e riflessi, confermandosi il migliore in campo.

Sul fronte offensivo, Portanova e compagni sono apparsi spenti e incapaci di creare reali pericoli, lasciando il portiere stabiese praticamente inoperoso per tutta la partita.

