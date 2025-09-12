Riarmo europeo: tra illusioni di sicurezza e fragilità politiche

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

L’Europa torna a discutere di armi, spese militari e strategie di difesa. Il nuovo piano di riarmo lanciato a Bruxelles è al centro di un acceso dibattito politico che riflette tanto le fragilità economiche dei singoli Stati quanto l’assenza di una visione comune sul futuro dell’Unione. La questione non riguarda soltanto la quantità di risorse da destinare alla difesa, ma soprattutto il significato politico e strategico di questa scelta: contro quale minaccia si starebbe preparando il continente?

Il piano di riarmo spacca le forze politiche in Europa quanto in Italia. Tra le opposizioni, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra respingono l’idea di un aumento della spesa militare che giudicano oneroso e privo di direzione strategica. Più sfumata la posizione del Partito Democratico, che sottolinea la necessità di rafforzare le capacità difensive, ma contesta l’assenza di un progetto di difesa comune: senza un’Europa federale, l’aumento delle spese nazionali rischia di tradursi in dispersione di risorse. Neppure la maggioranza di governo italiana appare compatta. Fratelli d’Italia e Forza Italia sostengono con convinzione il piano europeo, intravedendo l’opportunità di consolidare l’industria militare e rafforzare i rapporti con gli alleati atlantici. Diversa la posizione della Lega, che teme i costi e paventa una perdita di sovranità nazionale. Il riarmo, insomma, diventa terreno di scontro simbolico, capace di alimentare divisioni trasversali.

Dietro il dibattito politico emerge una questione più profonda: il riarmo come possibile strumento per aggirare i vincoli del Patto di stabilità. Alcuni Paesi, Germania in testa, vedono nella spesa per la difesa un’occasione per rilanciare investimenti pubblici senza infrangere formalmente le regole di bilancio. Si tratta, però, di una scelta ambivalente. Da un lato, può rappresentare un volano per l’industria e per l’occupazione; dall’altro, rischia di sottrarre risorse a settori strategici come la transizione ecologica, la ricerca e le politiche sociali, fondamentali per la competitività e la coesione interna dell’Unione.

La critica più forte che si può muovere al piano europeo riguarda l’assenza di una strategia chiara. Si parla di incrementare gli arsenali e di potenziare le filiere produttive, ma resta indefinito l’obiettivo politico. L’Europa si prepara a difendersi da chi? La guerra in Ucraina ha evidenziato l’instabilità ai confini orientali, ma la minaccia di un conflitto diretto con la Russia resta improbabile senza un’escalation globale. Le minacce terroristiche, invece, assumono forme asimmetriche che difficilmente possono essere affrontate con un aumento lineare delle spese militari. Più che una risposta a un pericolo definito, il riarmo sembra rispondere a pressioni geopolitiche esterne e a logiche interne di consenso politico ed economico. Il rischio è quello di una corsa agli armamenti frammentata, dove ogni Stato punta a rafforzare la propria industria e il proprio esercito, senza costruire un’architettura comune.

È qui che emerge la contraddizione di fondo: parlare di difesa comune senza un assetto federale dell’Unione significa, in realtà, limitarsi a una sommatoria di eserciti nazionali. La sicurezza europea non può essere garantita da una moltiplicazione di spese autonome e da strategie divergenti. Per trasformare il riarmo in un vero progetto politico occorrerebbe un salto istituzionale: dotare l’Europa di strumenti federali, di una governance unica e di un comando militare integrato.

Altrimenti, il rischio è quello di un’Europa che moltiplica gli arsenali ma resta divisa, incapace di trasformare le proprie risorse in potere strategico. La difesa, come già accade per l’energia o per le politiche industriali, si riduce così a un campo di competizione tra Stati membri, dove prevalgono interessi nazionali e logiche di breve periodo.

Il dibattito sul riarmo europeo, quindi, va letto come una cartina di tornasole della fragilità politica del continente. Da un lato, la necessità di non restare ai margini in un mondo sempre più instabile, segnato dal ritorno delle grandi potenze e dalle guerre regionali. Dall’altro, la difficoltà di fare dell’Unione un attore politico unitario, capace di garantire sicurezza senza rinunciare a democrazia, welfare e sviluppo sostenibile. La vera sfida per l’Europa non è semplicemente quella di spendere di più in armi, ma di decidere se vuole diventare una comunità politica federale oppure restare una confederazione di Stati divisi. Solo la prima strada può dare senso a un piano di difesa comune. In caso contrario, il riarmo rischierà di trasformarsi in un esercizio costoso e divisivo, dove a prevalere non sarà l’unità, ma il trionfo dei nazionalismi.

Giovanni Di Trapani