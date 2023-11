Serie A, Salernitana-Lazio 2-1: prima vittoria per la squadra di Inzaghi

All’Arechi decidono Kastanos e Candreva dopo il vantaggio di Immobile su calcio di rigore

La Salernitana batte la Lazio per 2-1 e coglie la prima vittoria in campionato e rilancia le proprie ambizioni di salvezza mentre per la squadra di Sarri la Champions inizia a diventare una missione sempre più complicata.

Immobile, su rigore al 43′, porta in vantaggio i biancocelesti con il centesimo gol in trasferta. Il tap-in di Kastanos al 55′ e il destro dalla distanza di Candreva al 66′ regalano però i tre punti a Filippo Inzaghi, che aggancia momentaneamente il Verona a 8 punti. La Lazio, invece, resta a quota 17.