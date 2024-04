Napoli, Terme di Agnano: il consiglio comunale chiede al sindaco Manfredi di trovare una soluzione per i 19 dipendenti

Gli esponenti istituzionali non hanno ancora assunto una posizione inequivocabile sul destino del sito flegreo: svendita o rilancio?

Un passo in avanti significativo per la va vertenza dei 19 lavoratori e lavoratrici dipendenti delle Terme di Agnano. Oggi nel corso della seduta del consiglio comunale, tutti i gruppi consiliari hanno votato un ordine del giorno che impegna l’amministrazione comunale di Napoli a ricollocare i lavoratori in altre aziende partecipate e garantire il recupero delle mensilità arretrate. “Siamo come sempre convinti che solo la lotta paga, per cui vigileremo il rispetto dei tempi e delle procedure, non nutrendo alcuna fiducia verso la capacità istituzionale di mantenere gli impegni assunti” – sottolinea in una nota il Sicobas, la principale organizzazione sindacale.

I consiglieri comunali e il governo cittadino non hanno, invece, chiarito quali iniziative intendono assumere sulla gestione delle Terme, bene comune. Comportamento ambiguo. Le domande sorgono spontanee: legittimeranno un’operazione di svendita o si impegneranno per il rilancio del sito?