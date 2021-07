Scherma Olimpiadi, Italia d’argento nella sciabola a squadre

Azzurri sconfitti 45-26 dalla Corea del Sud. Sul podio Berrè, Montano e il napoletano Luca Curatoli

Scherma olimpica, l’Italia conquista un argento nella sciabola a squadre. L’impresa contro l’Ungheria in semifinale non si ripete in finale contro la Corea. La squadra azzurra è battuta 45-26, finendo subito sotto e senza riuscire mai ad impensierire i coreani. Enrico Berrè, Aldo Montano (all’ultima gara in carriera) e il napoletano Luca Curatoli ci provano, ma alla fine il successo è per la fortissima compagine di Seul. Resta il piazzamento di assoluto prestigio.

(Foto Federazione Italiana Scherma/Facebook)