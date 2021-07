Turismo, Sorrento presenta il nuovo brand

La presentazione domani a Roma. La realizzazione è del creativo ed esperto di marketing Mauro Ferrari



È il frutto di un lavoro apertosi lo scorso marzo con Modello Sorrento per il rilancio del settore turistico in penisola sorrentina e chiusosi a maggio con gli Stati Generali del Turismo. Serie di eventi promossi dal Comune di Sorrento. È in programma domani giovedì 29 luglio 2021 alle ore 12.30 a Roma, nella sede della Stampa Estera di via dell’Umiltà, la presentazione del nuovo brand turistico del Comune di Sorrento.

La presentazione del nuovo brand, sarà affiancata da una massiccia campagna di promozione che si inserisce nel solco delle iniziative sopracitate e nelle quali sono state definite una serie di azioni per riposizionare e rafforzare Sorrento come laboratorio di eccellenza dello Smart tourism, tra sostenibilità e innovazione.

A realizzare il nuovo brand turistico del Comune di Sorrento, il creativo Mauro Ferrari, tra i più apprezzati e riconosciuti professionisti nel settore del marketing e della comunicazione.

Intervengono:

Benedetto Della Vedova, sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Piero De Luca, vicepresidente gruppo Pd Camera dei DeputatiMassimo Coppola, Sindaco di SorrentoAlfonso Iaccarino, assessore al Turismo del Comune di Sorrento e patron del ristorante “Don Alfonso 1890” – 2 stelle Michelin Antonio Noto, Noto SondaggiValerio Giardinelli, Innovative Publishing

Modera

Filomena Leone, giornalista

La diretta streaming dell’evento verrà trasmessa sulle pagine facebook del Comune di Sorrento https://www.facebook.com/comunesorrento