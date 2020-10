Nations League, per l’Italia pari a reti bianche in Polonia

Gli azzurri non vanno al di là dello 0-0, ma restano primi nel gruppo

Un pari a reti bianche per l’Italia con la Polonia, nella terza giornata della Nations League. Il risultato mantiene gli azzurri in testa al gruppo A1, con 5 punti, davanti a Olanda e Polonia (4 punti) e Bosnia (2). Uno 0-0, peraltro, si era registrato nel pomeriggio anche in Bosnia-Olanda. A Danzica partita condizionata dal terreno di gioco, in pessime condizioni. Molti errori: occasioni sprecate da Chiesa nel primo tempo ed Emerson nella ripresa. Per i polacchi, pericoloso Linetty nel finale. E mercoledì a Bergamo la squadra di Mancini affronta l’Olanda.

(Foto Nazionale Italiana/Twitter)

POLONIA-ITALIA 0-0

Polonia (4-2-3-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Krychowiak, Moder; Szymanski (15′ st Grosicki), Klich (25′ st Milik), Jozwiak (37′ st Karbownik); Lewandowski (37′ st Linetty). In panchina: Szczesny, Skorupski, Bochniewicz, Czerwinski, Goralski, Reca, Kadzior, Piatek. Allenatore: Brzeczek

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella (34′ st Locatelli), Jorginho, Verratti; Chiesa (25′ st Kean), Belotti (38′ st Caputo), Pellegrini (38′ st Berardi). In panchina: Sirigu, Cragno, D’Ambrosio, Chiellini, Spinazzola, Cristante, Sensi, Immobile. Allenatore: Mancini Arbitro: Sanchez (Spagna)

Note: Serata fresca; terreno di gioco in condizioni non ottimali. Presente una buona cornice di pubblico nel rispetto delle norme previste per il contrasto del Covid-19. Ammoniti: Bereszynski, Kedziora, Belotti, Acerbi. Angoli: 5-9. Recupero: 0′; 3′.