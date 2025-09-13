Napoli travolgente: 3-1 alla Fiorentina e vetta confermata

La squadra di Conte domina a Firenze con intensità e qualità. Gol di De Bruyne, Hojlund e Beukema. Viola in difficoltà, solo Ranieri accorcia nel finale

Il Napoli di Antonio Conte continua a volare in campionato, superando 3-1 la Fiorentina al Franchi e mantenendo salda la testa della classifica. Una prestazione di forza e qualità da parte degli azzurri, superiori sul piano del gioco, dell’intensità e della concretezza.

Dopo appena tre minuti, è De Bruyne a sbloccare il match su rigore (fallo di Comuzzo su Anguissa). Il raddoppio arriva al 14′ con Hojlund, schierato a sorpresa titolare, che finalizza un’azione avviata da Spinazzola. I viola provano a reagire, ma il Napoli sfiora anche il tris con un contropiede orchestrato da De Bruyne.

Il 3-0 arriva nella ripresa: da calcio d’angolo, Anguissa serve Beukema che insacca da due passi. Solo nel finale la Fiorentina accorcia con Ranieri (79′), ma è troppo tardi. Piccoli sfiora il 3-2, ma Milinkovic-Savic salva tutto.

Conte si gode una squadra in pieno controllo, Pioli invece dovrà riflettere su una prestazione sottotono dei suoi, apparsi incapaci di arginare la superiorità partenopea.

Red