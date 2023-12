il Napoli torna a vincere

Battuto il Cagliari 2-1. La partita è iniziata con mezz’ora di ritardo per questione di ordine pubblico a causa dei danni prodotti dal vento forte

Nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie A, il Napoli batte 2-1 il Cagliari e conquista il momentaneo quarto posto, in attesa di Roma e Bologna. La partita è iniziata con mezz’ora di ritardo per ordine pubblico a causa dei danni prodotti dal vento forte.

Allo stadio Maradona, succede tutto nel secondo tempo: partita sbloccata da Osimhen, pareggia Pavoletti, poi Kvaratskhelia segna il gol vittoria.

Mazzarri può godersi un buon Napoli, capace di abbattere le resistenze di un Cagliari mai domo.

“La vittoria per noi era importantissima, contavano solo i tre punti oggi. Il morale e le convinzioni dei ragazzi sarebbero state messe alla prova in caso di risultato negativo. Giocando con questo sistema di gioco hai bisogno di terzini che si sovrappongano e creino gioco insieme all’attaccante esterno. Anche Kvaratskhelia ha sofferto l’assenza di Mario Rui”.



Queste le parole di Walter Mazzarri, ai microfoni di Dazn.



“Nel primo tempo la porta sembrava stregata. Penso che ci sia poco da chiedere a questa squadra sotto il profilo del gioco. Era prevedibile che questo sarebbe stato un anno difficile per questi ragazzi. Solo ritrovando la vittoria e la serenità sotto porta possiamo evitare situazioni di nervosismo. Kvaratskhelia? A questi ragazzi bisogna starci dietro: l’anno scorso si è consacrato e ora ha tutti gli occhi addosso. È normale che senta la pressione quando non gli riescono le giocate. Oggi però era più sereno e non a caso ha fatto un gran gol. Champions? Non voglio dire niente anche per scaramanzia. Vediamo poi chi pescheremo agli ottavi.

Osimhen? Ha ritrovato la serenità ed era importante che lui e Kvara tornassero protagonisti”.

