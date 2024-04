Napoli, all’ex Opg gli atti del Forum “Il Giardino e la Giungla”

Iniziativa della Rete dei Comunisti

La Rete dei Comunisti presenterà domani Martedì 30 aprile alle 18 presso l’ex Opg “Je so pazzo” gli atti del Forum “Il Giardino e la Giungla”. Al dibattito parteciperanno

Chiara Capretti – consigliere alla II Municipalità di Potere al Popolo; Gessica Onofrio – attivista del Civico 7 Liberato; Giampiero Laurenzano – Ex-OPG “Je so pazzo”;

Mauro Casadio – Rete dei Comunisti

“Dopo la pubblicazione del Forum tenutosi a Marzo 2023 presentiamo il lavoro fatto con una serie di presentazioni in giro per l’Italia – spiegano i promotori dell’iniziativa – Nel volume si trovano circa venti contributi, di studiosi, militanti e ricercatori, che come dice il sottotitolo, ripercorrono le caratteristiche della rottura del mercato globale e della crisi sitemica del modo di produzione capitalistico. Uno sguardo approfondito che ha portato all’analisi dello scontro fra blocchi, la guerra come reale possibilità, la cadente supremazia di USA e UE“

“Nella situazione attuale è evidente che stiamo entrando in una nuova fase storica, in cui il “vecchio mondo sta morendo” e il nuovo è ancora da approfondire – continua la nota – Non è solo la necessità del superamento unipolare a guida USA da cui parte la spinta al multipolarismo, con una frammentazione del mercato mondiale che sta ridefinendo la geografia economica e politica sullo scenario globale. Dentro le crisi di questi ultimi 20 anni inoltre rimangono le contraddizioni del Modo di Produzione Capitalistico che ha caratterizzato lo sviluppo sociale. Comprendere questi scenari – concludono i promotori – Diventa importante per misurarsi come soggettività politiche e di classe all’interno dei nuovi spazi che ne derivano”