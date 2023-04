Napoli-Milan 1-1, rossoneri in semifinale dopo 16 anni

Giroud sbaglia un rigore (come Kvaratskhelia), ma si fa perdonare capitalizzando una straordinaria azione di Leao. Inutile il gol di Osimhen nel recupero

Il Milan fa festa allo Stadio Maradona e passa il turno pareggiando 1-1 contro il Napoli dopo l’1-0 firmato all’andata a Milano. Sono Giroud nel primo tempo e Osimhen in pieno recupero ad andare a segno in una gara ricca di emozioni, con un rigore fallito per parte.

Festeggia il Milan che arriva tra le migliori quattro d’Europa, si qualifica per le semifinali a distanza di 16 anni dall’ultima volta