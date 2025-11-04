Napoli bloccato dal catenaccio dell’Eintracht: 0-0 in Champions

Il cammino europeo degli azzurri si complica, ma la crescita continua nonostante le difficoltà

Il Napoli non riesce a sfondare contro un’Eintracht Francoforte ultra-difensivo e rallenta ulteriormente la sua corsa in Champions League. Al Maradona finisce 0-0, con gli azzurri incapaci di superare l’atteggiamento tattico dei tedeschi, che si sono presentati in campo con una difesa a cinque, trasformandola in alcuni momenti in un muro a sei uomini.

Il tecnico dell’Eintracht Francoforte, Dino Toppmoller, ha scelto di rinunciare alla spregiudicatezza per adottare una tattica più prudente, complice la fragilità difensiva della sua squadra, reduce da dieci gol subiti nelle ultime due gare di Champions. Il risultato è stato un catenaccio feroce, con tutti e undici i giocatori sistematicamente dietro la linea della palla ogni volta che il Napoli cercava di costruire la sua manovra.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, non ha nascosto la sua delusione, lamentando la mancanza di concretezza sotto porta. «Abbiamo creato tanto, ma se non segni non vinci», ha detto, sottolineando le numerose occasioni sprecate da Anguissa, McTominay e Hojlund. Tuttavia, il tecnico ha lodato l’impegno dei suoi, evidenziando che la squadra è riuscita a mantenere un buon livello di gioco nonostante le numerose assenze e gli infortuni che stanno minando la rosa. Conte ha anche sottolineato la difficoltà del percorso, in particolare a livello fisico, dove il Napoli sta cercando di bilanciare le forze tra allenamenti e recupero.

Dal lato dell’Eintracht Francoforte, Dino Toppmoller ha celebrato il punto conquistato, evidenziando la solidità difensiva della sua squadra. «Siamo stati molto forti nei duelli e abbiamo saputo giocare bene bassi», ha dichiarato, aggiungendo che pur non avendo creato molto in attacco, il pareggio contro i campioni d’Italia è un buon risultato su cui costruire.

Con questo pareggio, il Napoli allunga il suo cammino europeo, ma resta a rischio di complicazioni nella qualificazione. Il cammino in Champions si fa più arduo, ma con la consapevolezza che la crescita del gruppo, nonostante le difficoltà, continua.

Red