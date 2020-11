Italia, poker all’Estonia

Amichevole a Firenze: brilla Grifo (doppietta), a segno anche Bernardeschi e Orsolini

Un’Italia sperimentale rifila un poker all’Estonia in amichevole. Nel 4-0 di Firenze, brilla Grifo, autore di una doppietta (un rigore). A segno anche Bernardeschi e Orsolini (altro penalty, procurato da sé). In panchina Evani, il vice di Mancini in isolamento a casa. Prossimo appuntamento domenica, in Nations League: a Reggio Emilia arriva la Polonia.

(Foto Nazionale Italiana di Calcio/Fb)

ITALIA-ESTONIA 4-0 (2-0)

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, D’Ambrosio (35′ st Calabria), Bastoni, Emerson (27′ st Lu.Pellegrini); Soriano, Tonali (1′ st Pessina), Gagliardini; Bernardeschi (27′ st Orsolini), Lasagna (27′ st Pellegri), Grifo (35′ st El Shaarawy). In panchina: Cragno, Meret, Locatelli, Jorginho, Ferrari, Bonucci. Allenatore: Mancini (in panchina il vice Evani)

Estonia (4-2-3-1): Meerits; Teniste (1′ st Lilander), Baranov, Mets, Pikk (33′ st Jarvelaid); Ainsalu (1′ st Tunjov), Soomets; Liivak, Miller (14′ st Sorga), Marin (1′ st Tur); Sappinen (14′ st Lepik). In panchina: Hein, Igonen, Kuusk, Tamm, Anier, Sinyavskiy. Allenatore: Voolaid

Arbitro: Obrenovic (Slo)

Reti: 14′ pt Grifo, 27′ pt Bernardeschi, 30′ st Grifo (rig), 41′ st Orsolini (rig). Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: D’Ambrosio, Tunjov, Lepik. Angoli: 7-4. Recupero: 0′ pt, 3′ st