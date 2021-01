Incredibile Napoli, lo Spezia in 10 lo batte in rimonta

Clamoroso ko casalingo degli azzurri, ancora imprecisi davanti alla porta. Petagna illude, ma i liguri passano col dubbio rigore trasformato da Nzola e Pobeda

Clamoroso ko casalingo del Napoli, nel match della 16esima. Gli azzurri cadono con il pericolante Spezia, rimasto in peraltro in 10 dal 77′. Al Napoli vanno imputate, anzitutto, tante occasioni da rete sciupate. Nella ripresa, comunque, è il subentrato Petagna a sbloccare la gara. Gli ospiti però pareggiano con un rigore dubbio, concesso da Mariani per l’intervento di Ruiz su Pobega. Dal dischetto Nzola spiazza Ospina. Poco dopo, l’espulsione di Ismajli, per doppia ammonizione, sembra offrire nuove chances agli azzurri. Ma è un’illusione. Lo Spezia passa grazie ancora a Pobega, lesto a ribattere in rete, sul palo di Nzola. La difesa del Napoli mostra invece riflessi da bradipo, apparendo lenta e impacciata, con gravi responsabilità nell’azione decisiva. La prestazione della retroguardia è disastrosa, ma pesanti colpe investono anche l’attacco, di nuovo impreciso, e incapace di concretizzare le tante palle gol. La sconfitta è bruciante. E può aprire una voragine nella stagione azzurra.

NAPOLI-SPEZIA 1-2 (0-0)

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Maksimovic 5.5, Mario Rui 5; Fabian Ruiz 5 (38′ st Llorente sv), Bakayoko 6 (31′ st Elmas 5.5); Politano 6 (8′ st Petagna 7), Zielinski 6 (31′ st Lobotka 6), Insigne 6; Lozano 5.5. In panchina: Meret, Contini, Hysaj, Ghoulam, Rrahmani, Cioffi, Lobotka. Allenatore: Gattuso 4.5

Spezia (4-3-3): Provedel 6; Vignali 5.5, Ismajli 5, Terzi 5.5, Marchizza 5.5 (45′ st Ramos sv); Deiola 5.5 (1′ st Pobega 7), Agoumé 6, Maggiore 6 (45′ st Saponara sv); Agudelo 5 (1′ st Gyasi 6), Nzola 7, Farias 6 (34′ st Erlic sv). In panchina: Krapikas, Rafael, Ferrer, Dell’Orco, Sena, Piccoli. Allenatore: Italiano 6.5

Reti: 13′ st Petagna, 23′ st Nzola (r), 37′ st Pobega

Arbitro: Mariani di Aprilia 5

Note: serata piovosa, terreno di gioco in buone condizioni. Espulso: Ismajli, al 32′ st, per doppia ammonizione. Ammoniti: Pobega, Maggiore, Di Lorenzo, Terzi, Manolas. Angoli: 9-2. Recupero: 2′; 5′