Fuga per la Vittoria: Napoli batte il Torino e stacca l’Inter

Il match giocato al Maradona, è stato deciso dalla doppietta di Scott McTominay,

Il Napoli compie un passo fondamentale verso il quarto scudetto della sua storia. Con una vittoria netta per 2-0 contro il Torino, gli azzurri conquistano tre punti che, a quattro giornate dal termine del campionato, potrebbero risultare decisivi per la corsa al titolo. La squadra di Antonio Conte si trova ora in testa alla classifica con 74 punti, a tre lunghezze di vantaggio sull’Inter, che è incappata in una pesante sconfitta interna contro la Roma, regalando così al Napoli un’occasione d’oro per allungare.

Il match contro il Torino, giocato al Maradona, è stato deciso dalla doppietta di Scott McTominay, che continua a dimostrarsi uno dei colpi migliori di questa stagione, raggiungendo quota dieci gol in campionato. È proprio lui a sbloccare il risultato al 7° minuto, sfruttando un assist di Anguissa, e a raddoppiare al 41° del primo tempo, con un altro inserimento vincente su cross di Politano. Un primo tempo praticamente perfetto per gli azzurri, che hanno avuto il pieno controllo del gioco sin dai primi minuti.

La reazione del Torino, purtroppo, non è stata sufficiente per riaprire la partita. Adams ha avuto una grande occasione a pochi passi dalla porta, ma non è riuscito a concretizzare, mentre Elmas ha sfiorato il gol con una conclusione che ha mancato di poco lo specchio della porta. La squadra di Ivan Juric ha lottato, ma non è riuscita a cambiare le sorti della partita, nonostante i tentativi di rendere la squadra più offensiva con l’ingresso di Karamoh.

Nel secondo tempo, il Torino ha cercato di reagire, ma la difesa del Napoli ha retto senza troppi affanni. La prima vera occasione per gli ospiti è arrivata al 62°, con un colpo di testa di Billing che ha colpito la traversa. Subito dopo, però, il ritmo della partita è calato e non ci sono stati altri pericoli significativi per la porta partenopea. Gli azzurri hanno gestito il vantaggio, chiudendo la partita con una serie di cambi che hanno dato freschezza alla squadra.

L’Inter è crollata tra le mura amiche, cedendo 1-0 alla Roma. Il gol della vittoria per i giallorossi è arrivato grazie a un’ottima prestazione di Soulè, che ha messo in crisi la difesa nerazzurra. A quattro giornate dalla fine, il Napoli si trova a +3 sull’Inter e ha il destino nelle proprie mani. La squadra azzurra, galvanizzata dalla vittoria contro il Torino, può ora guardare al traguardo con maggiore ottimismo, consapevole che la strada è ancora lunga ma che un passo importante è stato compiuto.

Nel frattempo, la lotta per i posti in Europa continua a essere incerta. La Roma, con il successo contro l’Inter, rimane in scia per la Champions, mentre la Fiorentina, che ha battuto l’Empoli, continua a mantenere vive le speranze di una qualificazione europea. La volata finale promette emozioni fino all’ultimo minuto

“Abbiamo lavorato molto. Abbiamo 74 punti e la fine del campionato è vicina. La Champions ormai è quasi matematica, se pensiamo da dove siamo partiti è qualcosa di bello ed è merito dei ragazzi. Lo scudetto sarebbe un prodigio” – ha affermato il tecnico del Napoli Antonio Conte a Dazn dopo la vittoria sul Torino e la fuga da solo in testa alla classifica. “Ora mancano quattro passi – ha aggiunto – ne abbiamo fatto il primo portandoci avanti in classifica. Ne mancano ancora 4, affrontando in trasferta Lecce e Parma che lottano per la salvezza e in casa Genoa e Cagliari. E’ tutto da giocare, oggi contava vincere e lo abbiamo fatto”. “Abbiamo vinto con personalità e determinazione, con una squadra consapevole della propria forza in uno stadio a Napoli che oggi ha spinto tanto, essendo il 12mo uomo in campo – ha detto ancora Conte -. Già all’arrivo è stato difficile entrare allo stadio Maradona per quanti tifosi c’erano, che erano eccitati e pronti a trasferirci la loro determinazione”.

Anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato il successo di oggi. “Sangue freddo. Calma e gesso. Forza Napoli sempre!” – ha scritto sul social X il presidente De Laurentiis dopo la vittoria che ha riportato gli azzurri da soli in testa alla classifica di serie A. De Laurentiis gioisce per la vittoria sul Torino ma sottolinea l’importanza della concentrazione che deve rimanere per conquistare lo scudetto a quattro giornate dalla fine del campionato.

Red