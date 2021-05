Bunker Torino con la Lazio, Benevento retrocesso in B

Lo 0-0 all’Olimpico condanna la Strega al ritorno fra i cadetti. Nel finale Immobile fallisce un rigore

Il Torino conquista un punto con la Lazio, e il Benevento è matematicamente in serie B. Questa la sintesi del match all’Olimpico, recupero della 25esima giornata. Lo 0-0 consente ai granata di agguantare la salvezza. Inutili gli attacchi biancoazzurri. Per la Lazio, l’occasione più grande la sciupa Immobile. Il bomber guadagna un rigore, per fallo di Nkoulou nel finale. Ma poi calcia sul palo. Il Torino la sfanga, il Benevento dice arrivederci alla serie A. Con 4 punti di distacco, diventa ininfluente la sfida di domenica: i giallorossi faranno visita proprio al Toro.