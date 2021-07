Boxe Olimpiadi, per l’oplontina Irma Testa è certa una storica medaglia

L’azzurra supera 5-0 la canadese Caroline Veyre nei quarti di finale. Ora è sicura di centrare almeno il bronzo: la prima medaglia del pugilato femminile italiano

Un traguardo storico, e forse il meglio deve ancora venire. L’oplontina Irma Testa è già certa di conquistare la prima medaglia olimpica del pugilato femminile italiano. Sul ring di Tokyo, l’atleta di Torre Annunziata ha battuto 5-0 ai punti la canadese Caroline Veyre nei quarti di finale, categoria 54-57 kg. La Testa tornerà sul ring sabato 31 luglio per il prossimo match contro la filippina Nesthy Petecio: in caso di sconfitta sarà comunque bronzo, non essendo prevista finale per il terzo posto nel torneo di boxe. Se dovesse passare il turno, invece, disputerà la finale per l’oro martedì 3 agosto.