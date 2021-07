Olimpiadi, Pellegrini chiude col 7° posto dei 200 sl

La Divina all’ultima finale a cinque cerchi: miglior prestazione stagionale, ma non basta per il podio. Resta la sua carriera straordinaria

La miglior prestazione stagionale (1’55″91) non basta a Federica Pellegrini, per salire ancora sul podio olimpico del nuoto. Ma va bene così: lei puntava a centrare il traguardo della finale, nei 200 stile libero a Tokyo. La sua ultima gara a cinque cerchi, il passo d’addio di una carriera straordinaria. Per la 33enne Divina, alla fine, è arrivato un settimo posto nella finale, vinta dall’australiana Ariarne Titmus (1’53″50, record olimpico). Ma cinque finali in cinque Olimpiadi sono comunque un record. Non certo il solo per la Pellegrini.