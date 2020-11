Benevento, ko e proteste a Verona

Sanniti sconfitti 3-1: Caprari espulso perché reclamava un rigore sul 2-1

Il Benevento ko a Verona nel posticipo della sesta giornata. Sulla sconfitta (3-1), pesano le proteste sannite, con Caprari espulso dall’arbitro Sacchi. L’attaccante reclamava per la mancata concessione di un rigore, a seguito di un contatto in area con Tameze, sul punteggio di 2-1 per i veneti. Per il Verona, a segno Barak, autore di una doppietta, e Lazovic. Momentaneo pareggio di Lapadula, per un Benevento che non ha demeritato. Ma pesano qualche concessione di troppo, nella retroguardia, e il nervosismo.

VERONA-BENEVENTO 3-1 (1-0)

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Ceccherini 6 (48’st Gunter sv), Lovato 6 (1’st Dawidowicz 6), Empereur 5 (1’st Magnani 6); Lazovic 6.5, Tameze 6, Ilic 6, Dimarco 7; Zaccagni 7 (48’st Colley sv), Barak 7.5; Kalinic 6 (42’st Di Carmine sv). In panchina: Pandur, Berardi, Udogie, Magnani, Cetin, Terracciano, Salcedo, Cancellieri. Allenatore: Juric 6.5

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6; Letizia 6, Glik 6.5, Caldirola 5.5 (1’st Tuia 4.5), Foulon 5.5; Ionita 6, Schiattarella 5.5 (30’st Tello 6), Dabo 6; Caprari 5.5, Insigne 5 (26’st Improta 5); Lapadula 7 (30’st Moncini 6). In panchina: Lucatelli, Manfredini, Maggio, Hetemaj, Viola, Sau, Di Serio. Allenatore: Inzaghi 6

Reti: 17’pt e 18’st Barak, 11’st Lapadula, 32’st Lazovic

Arbitro: Sacchi di Macerata 5

Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Al 28’st espulso Caprari per proteste. Ammoniti: Caldirola, Barak, Schiattarella, Lovato, Glik, Inzaghi, Zaccagni, Ionita, Lazovic, Magnani. Angoli: 5-4 per il Benevento. Recupero: 0′, 5′