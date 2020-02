Qualiano, Napoli: Minaccia di morte la moglie davanti ai figli. Arrestato dai carabinieri

La vittima picchiata più di una volta

Ha minacciato di morte la moglie davanti ai figli dicendole che le avrebbe tagliato la gola. Ma non solo. La vittima è stata picchiata più di una volta: in un’occasione le avrebbe anche messo le dita negli occhi. Con queste accuse i carabinieri di Qualiano in provincia di Napoli hanno arrestato un uomo di 38 anni del posto in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura della Repubblica.(