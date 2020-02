Boscotrecase, Guardia di Finanza sequestra la casa di un esponente del clan Pesacane

L’immobile è stato sequestrato in quanto, ritengono gli uomini delle fiamme gialle, acquistato con denaro frutto del reinvestimento dei proventi illeciti ricavati.

Sequestrato l’appartamento di un uomo ritenuto esponente del clan camorristico Pesacane a Boscotrecase in provincia di Napoli. Ad apporre i sigilli gli uomini della compagnia della Guardia di Finanza di Torre del Greco, al termine di indagini economico-patrimoniali delegate dalla Dda di Napoli e su disposizione della sezione misure di prevenzione del tribunale partenopeo. L’abitazione, di 100 mq e del valore di 125 mila euro, era nella disponibilità di Giuseppe Ranieri, 53 anni, secondo gli investigatori, esponente del clan Pesacane, attivo nell’hinterland vesuviano.

Per le ‘fiamme gialle’, Ranieri – che ha precedenti penali per traffico di sostanze stupefacenti e di recente protagonista di una rocambolesca cattura – presentava un reddito dichiarato al fisco sproporzionato rispetto al suo tenore di vita. L’immobile è stato sequestrato in quanto, ritengono gli uomini della Guardia di Finanza, acquistato con denaro frutto del reinvestimento dei proventi illeciti ricavati. L’appartamento sequestrato risultava intestato ai figli ed accatastato come “scuderia” di poche decine di metri quadrati